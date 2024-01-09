Умный дом
23:15, 09 января 2024
1 мин.

Обновленный робот Ballie от Samsung заменит проектор

Samsung на выставке CES 2024 представила обновленного робота Ballie. Этот сферический помощник предлагает новую функцию: он способен проецировать изображения на стены, потолок и пол, при этом сопровождая пользователей по всему дому.

Samsung

Samsung

На презентации, где Ballie был в желтом цвете, компания продемонстрировала его возможности проекции: от видео для домашних питомцев до трансляции видеозвонков и видео для тренировок. По словам Samsung, это первый в мире проектор, автоматически настраивающий изображение в зависимости от расстояния, освещения и даже позы пользователя.

Ballie также может исполнять функции умного помощника по дому, управляя освещением, бытовой техникой, включая стиральные машины, и уделяя внимание домашним животным.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.