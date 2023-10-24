Наука и технологии
19:42, 24 октября 2023
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10 любопытных фактов о муравьях

Наверняка они удивят вас

Обитают муравьи практически во всех уголках нашей планеты. В том числе в тропических лесах и полярных регионах. Вот что об этих насекомых вам точно стоит знать.

10 любопытных фактов о муравьях
© vecstock

Муравьи - одни из самых древних насекомых. Считается, что им более 120 миллионов лет.

У муравьёв есть социальная структура. В них все роли чётко распределены.

Некоторые виды муравьёв могут летать. Однако после спаривания самцы умирают, а самки продолжают жить.

У муравьёв сложная система общения. Она включает запахи, феромоны, тактильные сигналы.

Некоторые виды муравьёв опыляют растения. Также они могут помогать в разложении отходов.

10 любопытных фактов о муравьях
© wirestock

Муравьи могут поднимать очень тяжёлые предметы. Даже если вес этих предметов больше их собственного в 100 раз.

Некоторые виды муравьёв могут образовывать симбиотические отношения с другими насекомыми. Например, это тли, которых они защищают от хищников, а взамен получают сладкий нектар.

Некоторые муравьи опасны для человека. Их укусы способны привести к аллергическим реакциям и анафилактическому шоку.

Муравьиная кислота используется в медицине. Этой кислотой лечат артрит и ревматизм.

Муравьиные колонии могут включать миллионы особей. Причём некоторые из них живут многие годы.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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