10 любопытных фактов о муравьях

10 любопытных фактов о муравьяхНаверняка они удивят вас
Обитают муравьи практически во всех уголках нашей планеты. В том числе в тропических лесах и полярных регионах. Вот что об этих насекомых вам точно стоит знать.
Муравьи - одни из самых древних насекомых. Считается, что им более 120 миллионов лет.
У муравьёв есть социальная структура. В них все роли чётко распределены.
Некоторые виды муравьёв могут летать. Однако после спаривания самцы умирают, а самки продолжают жить.
У муравьёв сложная система общения. Она включает запахи, феромоны, тактильные сигналы.
Некоторые виды муравьёв опыляют растения. Также они могут помогать в разложении отходов.
Муравьи могут поднимать очень тяжёлые предметы. Даже если вес этих предметов больше их собственного в 100 раз.
Некоторые виды муравьёв могут образовывать симбиотические отношения с другими насекомыми. Например, это тли, которых они защищают от хищников, а взамен получают сладкий нектар.
Некоторые муравьи опасны для человека. Их укусы способны привести к аллергическим реакциям и анафилактическому шоку.
Муравьиная кислота используется в медицине. Этой кислотой лечат артрит и ревматизм.
Муравьиные колонии могут включать миллионы особей. Причём некоторые из них живут многие годы.