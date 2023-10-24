10 любопытных фактов о муравьях

Муравьи - одни из самых древних насекомых. Считается, что им более 120 миллионов лет.

У муравьёв есть социальная структура. В них все роли чётко распределены.

Некоторые виды муравьёв могут летать. Однако после спаривания самцы умирают, а самки продолжают жить.

У муравьёв сложная система общения. Она включает запахи, феромоны, тактильные сигналы.

Некоторые виды муравьёв опыляют растения. Также они могут помогать в разложении отходов.