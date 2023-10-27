2,0-литровый водородный двигатель выдал 410 л.с.

Инновация AVL заключается в использовании системы впрыска воды в сочетании с турбокомпрессором для оптимизации процесса сгорания, что позволяет добиться более безопасных и мощных характеристик.

Водородные двигатели внутреннего сгорания менее распространены по сравнению с электрическими силовыми агрегатами на топливных элементах, в первую очередь из-за проблем с эксплуатацией, связанных с неполным сгоранием топлива и высоким соотношением воздух-топливо, что приводит к снижению мощности.

В решении AVL используется система впрыска воды, которая подает воду во впускной воздух двигателя, регулируя соотношение воздух-топливо и предотвращая преждевременное воспламенение. Турбонаддув еще более усиливает подачу воздуха.

Последние испытания подтвердили результаты первоначального моделирования, продемонстрировав способность прототипа. Компания считает, что ее водородный двигатель внутреннего сгорания станет конкурентоспособной альтернативой для автоспортивных команд, переходящих с традиционных бензиновых двигателей. Следующим шагом компании AVL станет оценка 2,0-литрового водородного двигателя на реальном гоночном автомобиле.