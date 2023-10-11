Наука и технологии
21:20, 11 октября 2023
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3000 крокодилов внезапно начали спариваться, заметив пролетавший над ними вертолёт

Забавная ситуация

В Квинсленде, Австралия, на крокодиловой ферме произошло необычное явление.

3000 крокодилов внезапно начали спариваться, заметив пролетавший над ними вертолёт
© Ferra.Expert

Пролетевший над фермой вертолёт «Чинук» вызвал массовое спаривание среди проживающих там 3000 крокодилов. Этот неожиданный эффект объясняется звуками и вибрациями от вертолёта, которые животные могли воспринять как признак начала размножения.

Джон Левер, владелец фермы, рассказал, что такого поведения у крокодилов ранее не наблюдалось.

Пилоты «Чинука» часто использовали ферму как ориентир для изменения курса полёта, но в этот раз вертолёт опустился настолько низко, что пассажирам удалось даже сфотографировать крокодилов. Это и стало причиной неожиданной реакции у рептилий.

Герпетолог Марк О’Ши объяснил, что вертолёт мог напомнить крокодилам о приближении грозы, а также создать звуковые волны, похожие на знаки предупреждения.

Некоторые виды крокодилов предпочитают спариваться во время грозы, чтобы их потомство не рисковало утонуть во время наводнений.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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