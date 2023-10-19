71 случайный факт, который вас поразит

71 случайный факт, который вас поразитВы об этом даже не догадывались
Если вы хотите произвести впечатление на своих друзей, родственников или просто знакомых, расскажите им один из этих фактов.
Облако весит около миллиона тонн. Обычно его объём составляет около 1 километра в кубе, а плотность - примерно 1,003 километра на кубический метр. И это на 0,4% меньше, чем плотность воздуха.
В жирафов в 30 раз чаще попадают молнии, чем в людей. То есть в год приходится около 0,003 смертей от молнии на 1000 жирафов.
У однояйцевых близнецов разные отпечатки пальцев. Это связано с особенностями их развития в утробе матери.
Скорость вращения Земли меняется. Она замедляется. В среднем за 100 лет продолжительность дня увеличивается примерно на 1,8 секунды.
Ваш мозг постоянно поедает себя. Этот процесс называется фагоцитозом. Но это абсолютно безвредно и помогает сохранить серое вещество.
Самый большой обнаруженный кусок окаменелого помёта динозавра имеет длину более 30 см и объём более двух литров. Считается, что он принадлежит тираннозавру рексу.
Средний цвет Вселенной имеет название «Космический латте». Это бежевый, близкий к белому.
Животные могут воспринимать время иначе, чем люди. Для более мелких животных время движется медленнее, чем для людей.
Однажды курица прожила без головы 18 месяцев. Это произошло потому, что яремная вена и большая часть ствола мозга остались остались почти нетронутыми.
Все бактерии мира, сложенные друг на друга, растянулись бы на 10 миллиардов световых лет. Они также могут более 20 тысяч раз обернуться вокруг Млечного Пути.
Ношение галстука может уменьшить приток крови к мозгу на 7,5%. Это показало исследование, проведённое в 2018 году.
Боязнь длинных слов называется гиппопотомонстросесквипедалиофобией. Данный термин придумала американская поэтесса Эйми Нежеукумататил.
Самая старая собака в мире дожила до 29,5 лет. Её звали Блюи.
Самый старый кот в мире прожил 38 лет и три дня. Это был Крем Пафф.
Солнце издаёт звук, но мы его не слышим. Он исходит в виде волн давления, длина которых - сотни миль.
Эверест - это не самая высокая гора на Земле. Мауна-Кеа и Мауна-Лоа на Гавайях находятся выше Эвереста. Общая длина этих вулканов-близнецов - 10,2 км.
В нашей солнечной системе есть стена. Такая область космоса называется гелиопаузой.
Большинство карт мира неверны. Чтобы карта была точной, она должна быть в натуральную величину и круглой.
НАСА действительно сфальсифицировало часть высадки на Луну. Это касается протокола карантина астронавтов.
Кометы пахнут тухлыми яйцами. В составе кометы 67P/Чурюмова-Герасименко были обнаружены следы сероводорода, аммиака, диоксида серы и цианида водорода.
Полюса Земли движутся. Северный полюс перемещается со скоростью около 55 километров в год.
Можно действительно умереть со смеху. Сильный смех может привести к сердечному приступу и удушью.
Бензопилы впервые были изобретены для родовспоможения. Они появились в Шотландии в конце XVIII века, чтобы ускорить процесс симфизиотомии (расширения лобкового хряща) и удаления заражённой кости во время родов.
У муравьев нет лёгких. Вместо этого они используют дыхальца - девять или десять крошечных отверстий.
У тираннозавра, вероятно, были перья. Учёные в Китае обнаружили скелеты тираннозавров раннего мелового периода, покрытые перьями.
Футбольные команды в красной форме играют лучше. Это показал обзор футбольных матчей за последние 55 лет.
Ветровые турбины ежегодно убивают от 10 000 до 100 000 птиц в Великобритании. Но если покрасить одну из лопастей в чёрный цвет, то это снизит смертность птиц на 70%.
У улиток есть зубы. Их может быть от 1 тысячи до 12 тысяч. Расположены они по всему языку.
Уровень шума может уходить в минус. Самое тихое место на Земле - безэховая камера Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, США. Там уровень шума составляет -20,6 децибел.
Лошадь обычно имеет более одной лошадиной силы. Максимальная мощность одной лошади - 18 000 Вт, то есть примерно 24 лошадиные силы.
Ваша подпись может раскрыть черты вашей личности. Это доказало одно исследование 2016 года.
У одного из 18 человек есть третий сосок. Называется это полителией.
Бананы радиоактивны. Всё потому, что в них много калия.
Прямой линии не существует. Даже луч лазера слегка изогнут.
Известно, что глухие люди используют язык жестов во сне.
Бегемоты не умеют плавать. Вместо этого они передвигаются медленным галопом.
Луна в Южном полушарии выглядит перевёрнутой. По сравнению с Северным полушарием.
Вы можете быть на большом сроке беременности и не осознавать этого. Одна из 500 беременностей не распознаётся, по крайней мере, до середины срока, а одна из 2500 - до начала родов.
Запор может длиться 45 дней. В 2013 году женщине из-за этого делали операцию.
Вы путешествуете 2,5 миллиона километров в день вокруг Солнца, даже не осознавая этого.
В вашем организме больше бактериальных клеток, чем человеческих. В среднем человек примерно на 56% состоит из бактерий.
Большинство рыжих кошек - самцы. На одну рыжую кошку приходится три рыжих кота.
Жарким летом ногти растут быстрее. Это может быть связано с усилением кровоснабжения кончиков пальцев.
Насекомые могут летать как минимум на высоте до 3,25 км над уровнем моря. Это альпийские шмели.
Есть планета, состоящая в основном из алмаза. Она называется 55 Cancri e. По размеру она примерно в два раза больше Земли и находится примерно в 40 световых годах от нас в созвездии Рака.
У животных может быть аллергия на человека. То есть на омертвевшие клетки кожи - перхоть.
Скука - это физиологическое «состояние высокого возбуждения». Когда вам скучно, частота сердечных сокращений увеличивается.
У утконоса молоко выглядит как пот. Всё потому, что сосков у него нет.
Детали LEGO выдерживают сжатие лучше, чем бетон. Обычный пластиковый кубик LEGO способен выдержать вес 375 000 других кубиков. Теоретически это позволит вам построить башню высотой около 3,5 км.
Мастера боевых искусств, которые улыбаются перед началом поединка, чаще проигрывают. Улыбка может быть выражением покорности или страха.
Получить слишком много сахара из свежих фруктов практически невозможно. Зато в них много воды и клетчатки.
Вам не нравится звук собственного голоса из-за костей в голове. Из-за них наш голос для нас самих звучит ниже, чем на самом деле.
Радуга на Венере называется славой. Она возникает в виде серии цветных концентрических колец.
Протоны выглядят как арахис, мячи для регби, бублики и сферы. Они бывают разных форм и размеров.
Зеркала, обращённые друг к другу, не дают бесконечных отражений. Зеркала поглощают часть энергии падающего на них света.
Возможно, существует лекарство от «зла». Или как минимум от психопатии.
У всех млекопитающих бывают мурашки. Этот процесс называется пилоэрекцией.
Футболисты так много плюются, потому что физические упражнения увеличивают количество белка в слюне. Когда вы занимаетесь спортом, количество белка, выделяемого в слюну, увеличивается. Белковая слизь под названием MUC5B делает слюну более густой во время тренировки.
Некоторые животные проявляют черты, похожие на аутизм. Это склонность к повторяющемуся поведению и нетипичным социальным привычкам.
Самая большая бабочка в мире имеет размах крыльев 31 см. Они принадлежат птицекрылке королевы Александры.
Вы запоминаете больше снов, когда плохо спите.
Вы можете потеть, когда хотите предупредить о чём-то других.
Максимальное время задержки дыхания под водой составляет более 24,5 минут. Этот рекорд был поставлен хорватом Будимиром Шобатом 27 марта 2021 года. Он смог задержать дыхание на 24 минуты 37 секунд.
Собаки наклоняют голову, когда вы с ними разговариваете, чтобы лучше определить знакомые слова.
Если бы Земля увеличилась вдвое, деревья тут же упали бы. Всё потому, что поверхностная гравитация тоже увеличилась бы вдвое.
Меркурий, а не Венера является ближайшей к Земле планетой. В среднем Меркурий находится на расстоянии 1,04 астрономических единиц (а.е.) от Земли, а Венера - 1,14 а.е. Одна а.е. - среднее расстояние между Землёй и Солнцем.
Фламинго не рождаются розовыми. Они появляются на свет с серо-белыми перьями.
У людей, которые едят всё, что хотят, и остаются стройными, обмен веществ медленный, а не быстрый.
Земле 4,54 миллиарда лет.
На самом деле бобры не живут в плотинах. Они живут в домике, который строят за плотиной, в глубоком водоёме.
Средняя продолжительность жизни динозавров была на удивление небольшой. В среднем тираннозавр рекс жил до 27-33 лет, бронтозавр и диплодок - обычно до 39-53 лет.