71 случайный факт, который вас поразит

Облако весит около миллиона тонн. Обычно его объём составляет около 1 километра в кубе, а плотность - примерно 1,003 километра на кубический метр. И это на 0,4% меньше, чем плотность воздуха.

В жирафов в 30 раз чаще попадают молнии, чем в людей. То есть в год приходится около 0,003 смертей от молнии на 1000 жирафов.

У однояйцевых близнецов разные отпечатки пальцев. Это связано с особенностями их развития в утробе матери.

Скорость вращения Земли меняется. Она замедляется. В среднем за 100 лет продолжительность дня увеличивается примерно на 1,8 секунды.

Ваш мозг постоянно поедает себя. Этот процесс называется фагоцитозом. Но это абсолютно безвредно и помогает сохранить серое вещество.

Самый большой обнаруженный кусок окаменелого помёта динозавра имеет длину более 30 см и объём более двух литров. Считается, что он принадлежит тираннозавру рексу.

Средний цвет Вселенной имеет название «Космический латте». Это бежевый, близкий к белому.

Животные могут воспринимать время иначе, чем люди. Для более мелких животных время движется медленнее, чем для людей.

Однажды курица прожила без головы 18 месяцев. Это произошло потому, что яремная вена и большая часть ствола мозга остались остались почти нетронутыми.

Все бактерии мира, сложенные друг на друга, растянулись бы на 10 миллиардов световых лет. Они также могут более 20 тысяч раз обернуться вокруг Млечного Пути.

Ношение галстука может уменьшить приток крови к мозгу на 7,5%. Это показало исследование, проведённое в 2018 году.

Боязнь длинных слов называется гиппопотомонстросесквипедалиофобией. Данный термин придумала американская поэтесса Эйми Нежеукумататил.

Самая старая собака в мире дожила до 29,5 лет. Её звали Блюи.

Самый старый кот в мире прожил 38 лет и три дня. Это был Крем Пафф.

Солнце издаёт звук, но мы его не слышим. Он исходит в виде волн давления, длина которых - сотни миль.

Эверест - это не самая высокая гора на Земле. Мауна-Кеа и Мауна-Лоа на Гавайях находятся выше Эвереста. Общая длина этих вулканов-близнецов - 10,2 км.

В нашей солнечной системе есть стена. Такая область космоса называется гелиопаузой.

Большинство карт мира неверны. Чтобы карта была точной, она должна быть в натуральную величину и круглой.

НАСА действительно сфальсифицировало часть высадки на Луну. Это касается протокола карантина астронавтов.

Кометы пахнут тухлыми яйцами. В составе кометы 67P/Чурюмова-Герасименко были обнаружены следы сероводорода, аммиака, диоксида серы и цианида водорода.

Полюса Земли движутся. Северный полюс перемещается со скоростью около 55 километров в год.

Можно действительно умереть со смеху. Сильный смех может привести к сердечному приступу и удушью.

Бензопилы впервые были изобретены для родовспоможения. Они появились в Шотландии в конце XVIII века, чтобы ускорить процесс симфизиотомии (расширения лобкового хряща) и удаления заражённой кости во время родов.

У муравьев нет лёгких. Вместо этого они используют дыхальца - девять или десять крошечных отверстий.

У тираннозавра, вероятно, были перья. Учёные в Китае обнаружили скелеты тираннозавров раннего мелового периода, покрытые перьями.

Футбольные команды в красной форме играют лучше. Это показал обзор футбольных матчей за последние 55 лет.

Ветровые турбины ежегодно убивают от 10 000 до 100 000 птиц в Великобритании. Но если покрасить одну из лопастей в чёрный цвет, то это снизит смертность птиц на 70%.

У улиток есть зубы. Их может быть от 1 тысячи до 12 тысяч. Расположены они по всему языку.

Уровень шума может уходить в минус. Самое тихое место на Земле - безэховая камера Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, США. Там уровень шума составляет -20,6 децибел.

Лошадь обычно имеет более одной лошадиной силы. Максимальная мощность одной лошади - 18 000 Вт, то есть примерно 24 лошадиные силы.

Ваша подпись может раскрыть черты вашей личности. Это доказало одно исследование 2016 года.

У одного из 18 человек есть третий сосок. Называется это полителией.

Бананы радиоактивны. Всё потому, что в них много калия.

Прямой линии не существует. Даже луч лазера слегка изогнут.

Известно, что глухие люди используют язык жестов во сне.

Бегемоты не умеют плавать. Вместо этого они передвигаются медленным галопом.

Луна в Южном полушарии выглядит перевёрнутой. По сравнению с Северным полушарием.

Вы можете быть на большом сроке беременности и не осознавать этого. Одна из 500 беременностей не распознаётся, по крайней мере, до середины срока, а одна из 2500 - до начала родов.

Запор может длиться 45 дней. В 2013 году женщине из-за этого делали операцию.

Вы путешествуете 2,5 миллиона километров в день вокруг Солнца, даже не осознавая этого.

В вашем организме больше бактериальных клеток, чем человеческих. В среднем человек примерно на 56% состоит из бактерий.

Большинство рыжих кошек - самцы. На одну рыжую кошку приходится три рыжих кота.

Жарким летом ногти растут быстрее. Это может быть связано с усилением кровоснабжения кончиков пальцев.