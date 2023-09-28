Наука и технологии
18:17, 28 сентября 2023
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Антиматерия реагирует на гравитацию так же, как материя: почему это так важно

И что пришлось сделать, чтобы это доказать

Давний вопрос физики о взаимодействии гравитации и антивещества, возможно, решен. Исследователи из Antihydrogen Laser Physics Apparatus (ALPHA) в ЦЕРНе обнаружили, что атомы антиводорода, эквивалента водорода в антивеществе, ведут себя под действием гравитации так же, как и их аналоги в веществе, что опровергает идею отталкивающей «антигравитации».

Антиматерия реагирует на гравитацию так же, как материя: почему это так важно

© Ferra.expert

Антиматерия, предсказанная физиком Полем Дираком в 1928 году, на протяжении десятилетий озадачивала ученых своими гравитационными свойствами. Одни предполагали, что антиматерия будет отталкиваться от гравитации, другие считали, что она будет притягиваться.

Группа исследователей ALPHA создала прибор ALPHA-g для измерения воздействия гравитации на атомы антиводорода. Постепенно уменьшая магнитное поле в улавливающем устройстве, они освобождали атомы, моделируя их поведение под действием гравитации. Результаты показали, что атомы антиводорода падают так же, как и атомы водорода под действием обычной гравитации.

Хотя эти результаты исключают концепцию антигравитации, они означают начало дальнейших исследований гравитационной природы антивещества. Исследование открывает перспективы для углубления понимания этой загадочной субстанции.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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