Антиматерия реагирует на гравитацию так же, как материя: почему это так важно

Антиматерия реагирует на гравитацию так же, как материя: почему это так важноИ что пришлось сделать, чтобы это доказать
Давний вопрос физики о взаимодействии гравитации и антивещества, возможно, решен. Исследователи из Antihydrogen Laser Physics Apparatus (ALPHA) в ЦЕРНе обнаружили, что атомы антиводорода, эквивалента водорода в антивеществе, ведут себя под действием гравитации так же, как и их аналоги в веществе, что опровергает идею отталкивающей «антигравитации».
© Ferra.expert
Антиматерия, предсказанная физиком Полем Дираком в 1928 году, на протяжении десятилетий озадачивала ученых своими гравитационными свойствами. Одни предполагали, что антиматерия будет отталкиваться от гравитации, другие считали, что она будет притягиваться.
Группа исследователей ALPHA создала прибор ALPHA-g для измерения воздействия гравитации на атомы антиводорода. Постепенно уменьшая магнитное поле в улавливающем устройстве, они освобождали атомы, моделируя их поведение под действием гравитации. Результаты показали, что атомы антиводорода падают так же, как и атомы водорода под действием обычной гравитации.
Хотя эти результаты исключают концепцию антигравитации, они означают начало дальнейших исследований гравитационной природы антивещества. Исследование открывает перспективы для углубления понимания этой загадочной субстанции.