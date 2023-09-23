Астрономы обнаружили множество похожих на нашу галактик в ранней Вселенной

Вопреки прежним представлениям, галактики, напоминающие наш Млечный Путь, с их блинообразными или дискообразными структурами, встречаются гораздо чаще, чем можно было предположить, даже в ранней Вселенной. Полученные результаты опровергают мнение о том, что такие дисковые галактики были редкостью в ранней Вселенной из-за частых слияний галактик, которые, как считалось, нарушали их тонкую форму.

Исследование, проведенное под руководством ученых Манчестерского университета и Университета Виктории, показало, что дисковые галактики, подобные Млечному Пути, распространены в десять раз больше, чем предполагалось ранее на основе наблюдений, проведенных с помощью космического телескопа Хаббл. Оказалось, что эти галактики, которые могут быть благоприятны для развития жизни, сформировались уже 10 млрд лет назад, что изменило существующее представление об эволюции галактик.