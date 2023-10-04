Наука и технологии
17:08, 04 октября 2023
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Астрономы пожаловались на частный спутник, но уже не SpaceX

Он признан самым ярким на небе

Международный астрономический союз (IAU) выразил обеспокоенность по поводу яркости прототипа спутника BlueWalker 3, входящего в состав амбициозной системы связи 5G компании AST SpaceMobile.

Астрономы пожаловались на частный спутник, но уже не SpaceX

© Ferra.expert

BlueWalker 3 с массивной фазированной антенной решеткой считается самой большой коммерческой антенной системой на низкой околоземной орбите, и при наблюдении с Земли он невероятно ярок из-за отражения солнечного света.

IAU опасается, что такие спутники могут нарушить астрономические наблюдения, особенно в сумеречное время, когда Солнце должно находиться чуть ниже горизонта. Это может помешать наблюдениям за околоземными объектами, включая потенциальные астероидные угрозы.

Хотя другие спутниковые группировки, такие как Starlink компании SpaceX, вызывают аналогичные опасения, BlueWalker 3 выделяется среди них как самая яркая.

Группа ученых призывает производителей спутников уменьшить отражающий эффект таких спутников, а обсерватории - разработать инструменты и стратегии для решения этой проблемы.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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