Австралийской рыбе по имени Мафусаил может быть больше ста лет

Показало исследование

Познакомьтесь с Мафусаилом, удивительной австралийской рыбой, которая плавает в аквариуме Штейнхарта в Сан-Франциско с 1938 года. Мафусаил, названный в честь библейского деятеля, известного своим необычайным долголетием, пережил 231 другую рыбу, прибывшую вместе с ним. Недавно анализ ДНК показал, что она может быть даже старше, чем считалось ранее, и ее возраст оценивается примерно в 92 года, а возможно, и в 101 год, по сравнению с предыдущей оценкой в 84 года.