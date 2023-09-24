Австралийской рыбе по имени Мафусаил может быть больше ста лет

Австралийской рыбе по имени Мафусаил может быть больше ста летПоказало исследование
Познакомьтесь с Мафусаилом, удивительной австралийской рыбой, которая плавает в аквариуме Штейнхарта в Сан-Франциско с 1938 года. Мафусаил, названный в честь библейского деятеля, известного своим необычайным долголетием, пережил 231 другую рыбу, прибывшую вместе с ним. Недавно анализ ДНК показал, что она может быть даже старше, чем считалось ранее, и ее возраст оценивается примерно в 92 года, а возможно, и в 101 год, по сравнению с предыдущей оценкой в 84 года.
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Для определения возраста Мафусаила и 32 других рыб, обитающих в США и Австралии, ученые использовали неинвазивный метод, изучая крошечные образцы тканей плавников.
История вида, к которому принадлежит Мафусаил насчитывает 380 млн лет, а удивительное долголетие Мафусаила продолжает просвещать и вызывать любопытство во всем мире.