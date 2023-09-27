Бактерии оказались способны использовать антибиотики для продления своей жизни

Оказалось, что некоторые бактерии, в частности E.coli (кишечная палочка), могут использовать антибиотики не только для своего роста, но и для увеличения продолжительности жизни. Это открытие опубликовано в авторитетном журнале PNAS.

Долгое время считалось, что антибиотики либо уничтожают бактерии, либо препятствуют их росту.

Однако недавние исследования показали, что некоторые антибиотики могут действовать как антиоксиданты, помогая бактериям справляться с отходами, которые они производят в процессе роста.

Это облегчает стресс для микроорганизмов и помогает предотвратить сокращение их популяции из-за нехватки питательных веществ.

Таким образом, вместо того чтобы уничтожать бактерии, некоторые антибиотики на самом деле помогают им выживать, особенно в условиях дефицита питания. Это открытие может иметь важные последствия для медицины и разработки новых антибактериальных препаратов.