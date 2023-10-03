Благодаря какому компоненту на нержавеющей стали не появляется ржавчина

Благодаря какому компоненту на нержавеющей стали не появляется ржавчинаЭтот материал используется уже давно
В начале XIX века Пьер Бертье обнаружил, что железо, содержащее хром, не ржавеет. Правда, посуда, изготовленная из этого материала, была очень хрупкой. Позже, в 1913 году, металлургу-инженеру Гарри Брирли удалось создать первый образец нержавеющей стали. Но почему такая сталь не подвергается коррозии?
Самый первый образец нержавеющей стали содержал 85,3% Fe, 0,2% Si, 0,44% Mg, 0,24% C, 12,8% Cr. Такой материал не ржавеет, поскольку в нём много хрома (от 10,5% и до 26%). В результате на поверхности стали образуется защитный слой, который не растворяется в воде и не даёт железу окисляться.
Важно ещё и то, что этот слой на поверхности нержавеющей стали может самостоятельно восстанавливаться.
А из архитектурных творений пример нержавеющего здания - это железная (Кутубова) колонна в Дели. За 16 столетий она сохранила свой первоначальный вид. Объясняется это тем, что в колонне очень много фосфора, который тоже образовал прочную защитную плёнку.