Благодаря какому компоненту на нержавеющей стали не появляется ржавчина

Важно ещё и то, что этот слой на поверхности нержавеющей стали может самостоятельно восстанавливаться.

А из архитектурных творений пример нержавеющего здания - это железная (Кутубова) колонна в Дели. За 16 столетий она сохранила свой первоначальный вид. Объясняется это тем, что в колонне очень много фосфора, который тоже образовал прочную защитную плёнку.