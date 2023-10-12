Человеческая речь оказалась страшнее для животных, чем рык льва

Львы долго считались одними из самых опасных хищников на планете, но современные исследования показывают, что человек убивает добычу гораздо чаще, чем другие хищники.

Эксперименты проводились в Национальном парке Большого Крюгера в Южной Африке. Используя автоматические камеры и динамики у водоёмов, учёные воспроизводили звуки человеческой речи, рыка львов и другие звуки.

Реакция животных на человеческий голос была наиболее выраженной: они убегали в два раза чаще и покидали водоемы на 40% быстрее по сравнению с реакцией на рык львов.

Таким образом, даже в защищённых районах, где животные кажутся привыкшими к присутствию человека, они всё равно испытывают глубокий страх перед нами.

Эти результаты подчёркивают необходимость бережного отношения к дикой природе, особенно в районах, где проводятся экскурсии для туристов.