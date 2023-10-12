Наука и технологии
21:41, 12 октября 2023
1 мин.

Человеческая речь оказалась страшнее для животных, чем рык льва

Удивительно, но факт

Новые исследования показали, что страх перед человеком среди диких животных превосходит даже страх перед львами.

Человеческая речь оказалась страшнее для животных, чем рык льва
© Ferra.Expert

Львы долго считались одними из самых опасных хищников на планете, но современные исследования показывают, что человек убивает добычу гораздо чаще, чем другие хищники.

Эксперименты проводились в Национальном парке Большого Крюгера в Южной Африке. Используя автоматические камеры и динамики у водоёмов, учёные воспроизводили звуки человеческой речи, рыка львов и другие звуки.

Реакция животных на человеческий голос была наиболее выраженной: они убегали в два раза чаще и покидали водоемы на 40% быстрее по сравнению с реакцией на рык львов.

Таким образом, даже в защищённых районах, где животные кажутся привыкшими к присутствию человека, они всё равно испытывают глубокий страх перед нами.

Эти результаты подчёркивают необходимость бережного отношения к дикой природе, особенно в районах, где проводятся экскурсии для туристов.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.