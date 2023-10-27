Человека с параличом научили управлять бытовой техникой силой мысли с помощью мозгового импланта

С помощью новейшего мозгового импланта, учёные из Медицинского центра Джонса Хопкинса дали возможность пациенту с боковым амиотрофическим склерозом управлять бытовой техникой силой мысли.

Технология, находящаяся в основе этого достижения, включает в себя устройство Cortical Communication (CortiCom), имплантированное в области мозга, отвечающие за речь и движение верхних конечностей.

Этот нейроинтерфейс создаёт прямой канал связи между мозгом и внешними устройствами, позволяя пациенту управлять такими устройствами как телевизор и свет, используя лишь силу мысли.

Тим Эванс, пациент, на котором тестировалась технология, несколько недель трудился вместе с исследователями для того, чтобы обучить интерфейс распознавать уникальные сигналы его мозга.

Результаты этого эксперимента обнадеживают: устройство продемонстрировало стабильную точность в 90% в течение трёх месяцев, без необходимости дополнительной калибровки или переобучения.