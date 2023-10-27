Наука и технологии
07:19, 27 октября 2023
1 мин.

Человека с параличом научили управлять бытовой техникой силой мысли с помощью мозгового импланта

Результаты впечатляют

Инновационный прорыв в медицинской науке открыл новые горизонты для людей с параличом.

Человека с параличом научили управлять бытовой техникой силой мысли с помощью мозгового импланта
© Ferra.Expert

С помощью новейшего мозгового импланта, учёные из Медицинского центра Джонса Хопкинса дали возможность пациенту с боковым амиотрофическим склерозом управлять бытовой техникой силой мысли.

Технология, находящаяся в основе этого достижения, включает в себя устройство Cortical Communication (CortiCom), имплантированное в области мозга, отвечающие за речь и движение верхних конечностей.

Этот нейроинтерфейс создаёт прямой канал связи между мозгом и внешними устройствами, позволяя пациенту управлять такими устройствами как телевизор и свет, используя лишь силу мысли.

Тим Эванс, пациент, на котором тестировалась технология, несколько недель трудился вместе с исследователями для того, чтобы обучить интерфейс распознавать уникальные сигналы его мозга.

Результаты этого эксперимента обнадеживают: устройство продемонстрировало стабильную точность в 90% в течение трёх месяцев, без необходимости дополнительной калибровки или переобучения.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.