Наука и технологии
14:31, 10 октября 2023
2 мин.

Четыре важных факта о психологии собак

Возьмите их себе на заметку

Доктор Зази Тодд ответила на несколько вопросов, связанных с поведением собак. Вот что важно об этом знать.

Четыре важных факта о психологии собак
© Hundeo

Поводки делают собак более напряжёнными. Они сковывают движения собаки, могут мешать ей читать язык тела других псов. Известно, что собаки на поводках реже взаимодействуют с другими собаками и меньше всё нюхают. Не дёргайте поводок и не прицепляйте его к шоковому, удушающему или зубчатому ошейнику, поскольку это может вызвать стресс у питомца.

У лая есть несколько функций. Он может быть приветствием, предупреждением (например, о приближении незнакомца), просьбой о внимании, частью игры. Кроме того, лай - это поведение, которое другие собаки, скорее всего, будут копировать. То есть когда лает одна собака - другие собаки тоже, вероятнее всего, начнут лаять.

Четыре важных факта о психологии собак
© Getty Images

Клетки для собак - хорошо или плохо? Клетка с дверцей, которая всегда открыта, может стать безопасным местом отдыха для собаки. Но не оставляйте её там на весь день, так как ей нужно больше пространства, чтобы двигаться.

Люди «отупляют» собак. В каком-то смысле это действительно так, и происходит это с тех пор, как началось одомашнивание псов. Человек изменил собаку, сделав непохожей на её предков. Одно из ключевых отличий щенков - в том, что у них период познавания мира начинается позже, тогда как у волков - в возрасте двух недель, когда они могут только чуять запахи. В результате щенки учатся быть более общительными, менее пугливыми, учатся просить людей о помощи и нуждаться в заботе.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.