Четыре важных факта о психологии собак

Четыре важных факта о психологии собакВозьмите их себе на заметку
Доктор Зази Тодд ответила на несколько вопросов, связанных с поведением собак. Вот что важно об этом знать.
Поводки делают собак более напряжёнными. Они сковывают движения собаки, могут мешать ей читать язык тела других псов. Известно, что собаки на поводках реже взаимодействуют с другими собаками и меньше всё нюхают. Не дёргайте поводок и не прицепляйте его к шоковому, удушающему или зубчатому ошейнику, поскольку это может вызвать стресс у питомца.
У лая есть несколько функций. Он может быть приветствием, предупреждением (например, о приближении незнакомца), просьбой о внимании, частью игры. Кроме того, лай - это поведение, которое другие собаки, скорее всего, будут копировать. То есть когда лает одна собака - другие собаки тоже, вероятнее всего, начнут лаять.
Клетки для собак - хорошо или плохо? Клетка с дверцей, которая всегда открыта, может стать безопасным местом отдыха для собаки. Но не оставляйте её там на весь день, так как ей нужно больше пространства, чтобы двигаться.
Люди «отупляют» собак. В каком-то смысле это действительно так, и происходит это с тех пор, как началось одомашнивание псов. Человек изменил собаку, сделав непохожей на её предков. Одно из ключевых отличий щенков - в том, что у них период познавания мира начинается позже, тогда как у волков - в возрасте двух недель, когда они могут только чуять запахи. В результате щенки учатся быть более общительными, менее пугливыми, учатся просить людей о помощи и нуждаться в заботе.