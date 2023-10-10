Четыре важных факта о психологии собак

Поводки делают собак более напряжёнными. Они сковывают движения собаки, могут мешать ей читать язык тела других псов. Известно, что собаки на поводках реже взаимодействуют с другими собаками и меньше всё нюхают. Не дёргайте поводок и не прицепляйте его к шоковому, удушающему или зубчатому ошейнику, поскольку это может вызвать стресс у питомца.

У лая есть несколько функций. Он может быть приветствием, предупреждением (например, о приближении незнакомца), просьбой о внимании, частью игры. Кроме того, лай - это поведение, которое другие собаки, скорее всего, будут копировать. То есть когда лает одна собака - другие собаки тоже, вероятнее всего, начнут лаять.