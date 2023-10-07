Членов Комиссии по питанию США раскритиковали за «синдикат» с продуктовыми гигантами

В отчете были выявлены девять членов, связанных с такими компаниями, как Nestle, Pfizer, Coca-Cola и National Egg Board, что заставляет задуматься о том, что является приоритетом для комиссии - здоровье населения или корпоративная прибыль.

Гэри Раскин из организации US Right to Know выразил опасение, что такие связи могут подорвать доверие к диетическим рекомендациям, которые влияют на всю продовольственную систему США. Организация изучила публичные документы за пять лет с целью выявления конфликта интересов среди членов комиссии. Несмотря на то, что семь членов комиссии не имели явных конфликтов, было установлено, что некоторые члены комиссии имеют многочисленные связи с такими компаниями, как Abbott, Novo Nordisk и Eli Lilly, что ставит под сомнение беспристрастность при разработке рекомендаций по питанию.