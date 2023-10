Членов Комиссии по питанию США раскритиковали за «синдикат» с продуктовыми гигантами

Все ради продвижения своего видения

В докладе организации US Right to Know, занимающейся вопросами прозрачности деятельности правительства, говорится о том, что почти половина членов федеральной правительственной комиссии, отвечающей за разработку рекомендаций по питанию в США, имеет значительные связи с корпоративными интересами, включая крупное сельское хозяйство, компании, производящие сверхпереработанные продукты питания, и фармацевтические фирмы.