Что представляют собой кометы и откуда они берутся

Что представляют собой кометы и откуда они берутсяОбъяснила директор планетария Абрамса Мичиганского государственного университета
Когда вы слышите слово «комета», то, скорее всего, представляете себе яркую полосу, которая движется по небу. Но что это за явление на самом деле и как оно возникает?
Кометы представляют собой остатки материала, образовавшегося в результате формирования Солнечной системы. При этом большая часть пыли, газа, камней после образования Солнечной системы оказалась всё-таки на Солнце или на планетах.
Астрономы часто называют кометы грязными снежками или ледяными грязными комками. Связано это с тем, что они нередко действительно состоят из комков льда и грязи, но это лишь ядро самой кометы. Снаружи ядра располагается пористый слой льда, окружённый плотной кристаллической коркой.
Большинство комет имеют ширину в несколько миль. Ширина же самой крупной из известных комет - примерно 85 миль (137 километров). Увидеть этот космический объект возможно лишь тогда, когда он находится недалеко от Солнца.
Когда комета приближается к Солнцу, она нагревается. Различные замороженные газы и молекулы, из которых состоит комета, превращаются в процессе сублимации изо льда в газ.
Благодаря выделившемуся газу и пыли вокруг кометы образуется облако. Его называют комой. В результате у кометы формируется сразу два хвоста. Первый состоит из газа и называется ионным, второй представляет собой частицы пыли.
Чем ближе к Солнцу будет находиться комета, тем длиннее и ярче будет её хвост.