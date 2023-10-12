Что представляют собой кометы и откуда они берутся

Большинство комет имеют ширину в несколько миль. Ширина же самой крупной из известных комет - примерно 85 миль (137 километров). Увидеть этот космический объект возможно лишь тогда, когда он находится недалеко от Солнца.

Когда комета приближается к Солнцу, она нагревается. Различные замороженные газы и молекулы, из которых состоит комета, превращаются в процессе сублимации изо льда в газ.

Благодаря выделившемуся газу и пыли вокруг кометы образуется облако. Его называют комой. В результате у кометы формируется сразу два хвоста. Первый состоит из газа и называется ионным, второй представляет собой частицы пыли.

Чем ближе к Солнцу будет находиться комета, тем длиннее и ярче будет её хвост.