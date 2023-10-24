Что случится с климатом и растительностью на Земле через 100 лет

Ожидается, что глобальный фотосинтез растений вырос на 12% за 1982-2020 годы, а концентрация углекислого газа за это время увеличилась на 17%. От этого некоторые растения могут получить пользу: например, пшеница, рис и соя.

Авторы исследования предполагают, что при среднем сценарии выбросов парниковых газов к концу нынешнего столетия площадь, равная размеру Аргентины (2,6 миллиона квадратных километров), перейдёт от полярного климата к холодному, 2,4 млн кв. км - от холодного климата к умеренному, 1,1 млн кв. км - от холодного к аридному, 2,8 млн кв. км - от умеренного к тропическому.