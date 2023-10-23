Что такое калорийность и как её узнают

Термин «калория» может использоваться в физике и химии, а не только при описании продуктов питания. 1 калория - это 4,1868 Джоулей. Именно такое количество энергии требуется для нагрева 1 г воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

Существует два основных способа, при помощи которых производители узнают, сколько килокалорий содержит еда. Первый из них - испытание огнём. Используется для этого прибор калориметр (см. изображения ниже). Продукт сначала высушивают, затем помещают в прибор и поджигают. Тепло, которое при этом выделяется, передаётся воде. Калорийность рассчитывается с учётом полученных данных и массы сожжённого продукта. В среднем погрешность в этом случае составит +-2,5%.