Что такое калорийность и как её узнают

Что такое калорийность и как её узнаютДля этого нужны специальные приборы
На этикетках продуктов всегда указывается их калорийность. Но что это на самом деле такое и как производители её измеряют?
Термин «калория» может использоваться в физике и химии, а не только при описании продуктов питания. 1 калория - это 4,1868 Джоулей. Именно такое количество энергии требуется для нагрева 1 г воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.
Существует два основных способа, при помощи которых производители узнают, сколько килокалорий содержит еда. Первый из них - испытание огнём. Используется для этого прибор калориметр (см. изображения ниже). Продукт сначала высушивают, затем помещают в прибор и поджигают. Тепло, которое при этом выделяется, передаётся воде. Калорийность рассчитывается с учётом полученных данных и массы сожжённого продукта. В среднем погрешность в этом случае составит +-2,5%.
Второй метод основан на том, что любая пища состоит из белков, жиров и углеводов. 1 г жира соответствует 9 ккал, 1 г белка или углеводов - 4 ккал. На основе этих данных тоже можно рассчитать калорийность. Для разложения продукта на составляющие понадобится гомогенизатор. Он напоминает блендер: в нём продукт питания превращается в однородную кашу. Сначала из этого всего выделяют жиры, потом белки, затем количество воды (при помощи высушивания). Остатки продукта сжигают, а золу взвешивают. Количество углеводов получают, вычитывая из первоначальной массы показатели воды, белков, жиров, золы. При этом некоторые углеводы не усваиваются организмом человека и имеют при этом гораздо меньшую калорийность - примерно 1,5-2 ккал на 1 г.
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