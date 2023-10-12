Наука и технологии
19:23, 12 октября 2023
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Делать прогнозы по вирусным вспышкам предложили передать ИИ

Она неплохо помогает ученым

Новаторский инструмент искусственного интеллекта EVEscape, разработанный Гарвардской медицинской школой и Оксфордским университетом, позволяет предсказывать появление новых вариантов вирусов до их материализации.

Делать прогнозы по вирусным вспышкам предложили передать ИИ

© Ferra.expert

Для прогнозирования эволюции вируса используется модель последовательности в сочетании с обширными биологическими и структурными данными о вирусах. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые продемонстрировали, что если бы EVEscape использовался в начале пандемии COVID-19, то он бы точно предсказал распространенные мутации и потенциально опасные варианты SARS-CoV-2.

Этот инструмент, который также эффективно предсказывает другие вирусы, включая ВИЧ и грипп, в настоящее время используется для прогнозирования будущих вариантов SARS-CoV-2, а рейтинги вариантов раз в две недели предоставляются глобальным организациям здравоохранения. В конечном счете, такая возможность прогнозирования может помочь в разработке более эффективных вакцин и терапевтических средств.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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