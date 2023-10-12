Делать прогнозы по вирусным вспышкам предложили передать ИИ

Для прогнозирования эволюции вируса используется модель последовательности в сочетании с обширными биологическими и структурными данными о вирусах. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые продемонстрировали, что если бы EVEscape использовался в начале пандемии COVID-19, то он бы точно предсказал распространенные мутации и потенциально опасные варианты SARS-CoV-2.

Этот инструмент, который также эффективно предсказывает другие вирусы, включая ВИЧ и грипп, в настоящее время используется для прогнозирования будущих вариантов SARS-CoV-2, а рейтинги вариантов раз в две недели предоставляются глобальным организациям здравоохранения. В конечном счете, такая возможность прогнозирования может помочь в разработке более эффективных вакцин и терапевтических средств.