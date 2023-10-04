Для частных строителей лунных аппаратов NASA наступили «тяжкие» времена

Для частных строителей лунных аппаратов NASA наступили «тяжкие» временаИм нужно работать не покладая рук
NASA находится на пороге первой за последние 50 лет успешной посадки американского космического аппарата на Луну, что может стать серьезным стимулом для коммерческих компаний, претендующих на рынок лунных полетов. Однако существует также вероятность того, что первые две коммерческие посадки роботов на Луну могут пройти не так, как планировалось, с возможными авариями или сбоями. Официальные представители NASA возлагают на эти первые миссии невысокие надежды.
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Программа Commercial Lunar Payload Services (CLPS) была инициирована пять лет назад с целью формирования рынка коммерческих лунных миссий. Программа позволяет частным компаниям разрабатывать лунные посадочные аппараты с перспективой получения государственных контрактов в качестве стимула. Компании Astrobotic и Intuitive Machines наконец-то готовы к подготовке к запуску: посадочный аппарат Peregrine компании Astrobotic и Nova-C компании Intuitive Machines отправляются на мыс Канаверал для запуска в конце этого года.
Несмотря на значительные задержки, NASA рассматривает это как важный шаг на пути к созданию рынка коммерческих лунных миссий.
Успех этих миссий может открыть новые возможности для стартапов и изменить подход НАСА к исследованию космоса, но это также означает, что им придется трудиться еще интенсивнее, особенно Astrobotic и Intuitive Machines, чтобы миссии не закончились неудачей.