Для частных строителей лунных аппаратов NASA наступили «тяжкие» времена

Программа Commercial Lunar Payload Services (CLPS) была инициирована пять лет назад с целью формирования рынка коммерческих лунных миссий. Программа позволяет частным компаниям разрабатывать лунные посадочные аппараты с перспективой получения государственных контрактов в качестве стимула. Компании Astrobotic и Intuitive Machines наконец-то готовы к подготовке к запуску: посадочный аппарат Peregrine компании Astrobotic и Nova-C компании Intuitive Machines отправляются на мыс Канаверал для запуска в конце этого года.

Несмотря на значительные задержки, NASA рассматривает это как важный шаг на пути к созданию рынка коммерческих лунных миссий.

Успех этих миссий может открыть новые возможности для стартапов и изменить подход НАСА к исследованию космоса, но это также означает, что им придется трудиться еще интенсивнее, особенно Astrobotic и Intuitive Machines, чтобы миссии не закончились неудачей.