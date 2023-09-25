Доказано: диета без мяса полезна для кошек

Вообще кошкам обязательно нужен таурин и много белка. Но их можно также добавлять в веганскую пищу искусственным образом.

В ходе исследования, опубликованного в журнале PlosOne, выяснилось, что хотя бы одна из 22 патологий была у 42% котов-мясоедов и у 37% веганов. Кроме того, у кошек, которые не ели мясо, были лучшие показатели здоровья. Хотя эти результаты нельзя назвать статистически значимыми.