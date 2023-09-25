Наука и технологии
17:31, 25 сентября 2023
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Доказано: диета без мяса полезна для кошек

Неожиданно, но факт

Недавние исследования показали, что веганская диета, которая исключает все продукты животного происхождения, может быть полезна для домашних кошек. Выяснилось, что такие кошки реже ходят к ветеринару и принимают лекарства.

Доказано: диета без мяса полезна для кошек
© Dr Dolittle

По словам профессора Эндрю Найта из Уинчестерского университета, в биологическом смысле кошки нуждаются не в мясе, а в определённом наборе питательных веществ. И всё это возможно получить и при помощи растительной пищи.

Доказано: диета без мяса полезна для кошек
© Excited Cats

Вообще кошкам обязательно нужен таурин и много белка. Но их можно также добавлять в веганскую пищу искусственным образом.

В ходе исследования, опубликованного в журнале PlosOne, выяснилось, что хотя бы одна из 22 патологий была у 42% котов-мясоедов и у 37% веганов. Кроме того, у кошек, которые не ели мясо, были лучшие показатели здоровья. Хотя эти результаты нельзя назвать статистически значимыми.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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