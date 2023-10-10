Долголетие научились определять по биомаркерам в крови

Они проанализировали кровь людей, которым более 100 лет, и выявили интересные закономерности.

В рамках исследования были рассмотрены данные 44 тыс шведов в возрасте от 64 до 99 лет. Из этой группы 1224 человека дожили до 100 лет, причём большинство из них (85%) были женщинами.

Учёные сфокусировались на 12 биомаркерах в крови, связанных с воспалением, метаболизмом и работой печени и почек.

Основной вывод: у столетних людей часто наблюдались более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты, начиная с 60 лет.

Так, у большинства из них уровень глюкозы не превышал 6,5. При этом 12 рассмотренных биомаркеров (за исключением двух) коррелировали с вероятностью дожить до 100 лет.