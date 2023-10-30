Дороги на Луне будут строить лазерами: примерно так

Цель ЕКА - использовать имеющиеся лунные ресурсы, чтобы уменьшить необходимость доставки грузов с Земли.

Исследователи экспериментировали с различными размерами и силой лазерного луча, чтобы найти наиболее эффективные параметры для получения прочного тротуарного материала. Выбранный лазер излучал луч диаметром 45 мм, который перемещался по имитатору лунного реголита по определенной схеме, расплавляя его в сцепленные треугольные формы диаметром около 10 дюймов (25 см) и толщиной более полудюйма (около 1,5 см).

В ходе испытаний на сжатие эти треугольные формы оказались способными выдерживать огромное давление, что указывает на возможность их использования в качестве опоры для лунных космических аппаратов.

Предполагается, что данная технология будет играть важную роль на начальных этапах создания лунной инфраструктуры и базы, а также может найти применение на всех этапах освоения Луны.