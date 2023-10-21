Наука и технологии
20:27, 21 октября 2023
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Древние корейские тексты раскрыли странную аномалию в солнечном цикле

Связанную с не менее странным периодом в жизни Земли

Новый анализ многовековых корейских хроник выявил удивительный поворот в поведении Солнца. Более 300 лет назад, во время загадочного «маундеровского минимума», солнечные циклы были примерно на три года короче, чем сегодня.

Древние корейские тексты раскрыли странную аномалию в солнечном цикле

© Ferra.expert

Солнце переживает периоды повышенной активности, называемые солнечным максимумом, и пониженной активности, называемые солнечным минимумом. В настоящее время солнечный цикл длится около 11 лет.

Минимум Маундера, продолжавшийся с 1645 по 1715 год, был уникальной эпохой минимальной солнечной активности и совпал с периодом, известным как «малый ледниковый период». Ученые связывают это с практически полным исчезновением солнечных пятен в этот период.

Новое исследование, в котором изучались исторические авроральные записи из Кореи, показало, что солнечные циклы во время Маундеровского минимума в среднем были всего на восемь лет короче современных циклов. Эти записи позволяют понять поведение Солнца в эту загадочную эпоху и пролить свет на его уникальные характеристики. Хотя точные причины таких долгосрочных тенденций солнечного цикла, как минимум Маундера, остаются неясными, данное исследование дает ценные подсказки для лучшего понимания.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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