Наука и технологии
17:49, 06 октября 2023
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Древние породы в горах выделяют столько же углекислого газа, сколько вулканы мира

Что не очень хорошо

Новое исследование, проведенное под руководством Оксфордского университета, опровергает общепринятое мнение о том, что естественное выветривание горных пород является поглотителем углекислого газа (CO2), и показывает, что на самом деле оно может быть значительным источником CO2, сравнимым с вулканическими выбросами.

Древние породы в горах выделяют столько же углекислого газа, сколько вулканы мира

© Stable Diffusion

Это исследование, опубликованное в журнале Nature, имеет существенные последствия для моделирования изменения климата.

Горные породы хранят огромное количество углерода, образовавшегося из останков древних растений и животных, способствуя регулированию температуры Земли через геологический цикл углерода. В данном исследовании представлен ранее не учитывавшийся природный процесс, высвобождающий CO2 из горных пород обратно в атмосферу, в частности из пород, образовавшихся на древнем морском дне.

В исследовании для измерения выделения CO2 использовался трассирующий элемент - рений, который показал, что выветривание горных пород может быть источником CO2, что противоречит предыдущим предположениям.

Исследование выявило «горячие точки» выделения CO2 в горных регионах, таких как Гималаи и Анды.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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