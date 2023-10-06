Древние породы в горах выделяют столько же углекислого газа, сколько вулканы мира

Это исследование, опубликованное в журнале Nature, имеет существенные последствия для моделирования изменения климата.

Горные породы хранят огромное количество углерода, образовавшегося из останков древних растений и животных, способствуя регулированию температуры Земли через геологический цикл углерода. В данном исследовании представлен ранее не учитывавшийся природный процесс, высвобождающий CO2 из горных пород обратно в атмосферу, в частности из пород, образовавшихся на древнем морском дне.

В исследовании для измерения выделения CO2 использовался трассирующий элемент - рений, который показал, что выветривание горных пород может быть источником CO2, что противоречит предыдущим предположениям.

Исследование выявило «горячие точки» выделения CO2 в горных регионах, таких как Гималаи и Анды.