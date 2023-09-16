Двигатель SpaceX Raptor прошел испытания: он отправит людей на Луну

Компания SpaceX заключила с NASA контракт стоимостью 2,89 млрд долларов на разработку системы посадки человека на Луну для корабля Artemis 3, который должен приземлиться на Луну в 2025 году, и отдельный контракт стоимостью 1,15 млрд долларов для корабля Artemis 4 в 2028 году.

В отличие от обычных космических аппаратов, Starship компании SpaceX будет длительное время находиться в космосе без запуска двигателей. Это может привести к значительному снижению температуры. Хотя и есть опасения, что задержки с запуском Starship могут в принципе повлиять на миссии Artemis.