Двумерные соединения оказались способны улавливать вредный углерод из воздуха

Эти ультратонкие материалы обладают исключительно большой площадью поверхности, что делает их идеальными для технологий улавливания углерода. Профессор Калифорнийского университета в Риверсайде Михри Озкан отмечает их высокую селективность по отношению к углекислому газу и способность сохранять структурную целостность в течение нескольких циклов улавливания и высвобождения углерода.

Поскольку глобальные выбросы углекислого газа продолжают расти, актуальность разработки эффективных методов улавливания углерода очевидна. Исследователи работают над преодолением технических проблем, связанных с крупносерийным производством этих материалов для использования в устройствах улавливания углерода, надеясь внести свой вклад в усилия по смягчению последствий изменения климата.