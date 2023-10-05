Наука и технологии
17:46, 05 октября 2023
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Двумерные соединения оказались способны улавливать вредный углерод из воздуха

Одни из самых тонких материалов

Ученые исследуют возможности двумерных материалов, известных как соединения MXene и MBene, в борьбе с глобальным потеплением путем поглощения углекислого газа из атмосферы.

Двумерные соединения оказались способны улавливать вредный углерод из воздуха
© Cédric Dhaenens

Эти ультратонкие материалы обладают исключительно большой площадью поверхности, что делает их идеальными для технологий улавливания углерода. Профессор Калифорнийского университета в Риверсайде Михри Озкан отмечает их высокую селективность по отношению к углекислому газу и способность сохранять структурную целостность в течение нескольких циклов улавливания и высвобождения углерода.

Поскольку глобальные выбросы углекислого газа продолжают расти, актуальность разработки эффективных методов улавливания углерода очевидна. Исследователи работают над преодолением технических проблем, связанных с крупносерийным производством этих материалов для использования в устройствах улавливания углерода, надеясь внести свой вклад в усилия по смягчению последствий изменения климата.

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