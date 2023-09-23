«Джеймс Уэбб» обнаружил на спутнике Юпитера углерод, что говорит о возможной жизни

«Джеймс Уэбб» обнаружил на спутнике Юпитера углерод, что говорит о возможной жизниНо переезжать туда рано
Космический телескоп НАСА James Webb сделал важное открытие на луне Юпитера Европе, обнаружив выбросы углекислого газа. Это открытие имеет глубокие последствия для астробиологии, поскольку углерод является одним из основных элементов, необходимых для существования жизни, какой мы ее знаем.
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Европа уже давно рассматривается как потенциальный объект для внеземной жизни, поскольку под ее ледяной поверхностью находится океан соленой воды.
Прибор ближнего инфракрасного спектрографа (NIRSpec) на телескопе обнаружил углекислый газ на поверхности Европы. Первоначально ученые предполагали, что гигантские шлейфы водяного пара, подобные тем, что наблюдаются на луне Сатурна Энцеладе, могли доставить углерод на поверхность. Однако данные, полученные с помощью Уэбба, не подтвердили наличие шлейфов в исследуемой области.
Сделанное открытие позволяет предположить, что обнаруженный углерод, скорее всего, происходил из внутреннего океана Европы. Этот вывод опровергает прежние предположения и подчеркивает важность изучения химического состава Европы для понимания ее потенциальной обитаемости.