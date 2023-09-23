«Джеймс Уэбб» обнаружил на спутнике Юпитера углерод, что говорит о возможной жизни

Европа уже давно рассматривается как потенциальный объект для внеземной жизни, поскольку под ее ледяной поверхностью находится океан соленой воды.

Прибор ближнего инфракрасного спектрографа (NIRSpec) на телескопе обнаружил углекислый газ на поверхности Европы. Первоначально ученые предполагали, что гигантские шлейфы водяного пара, подобные тем, что наблюдаются на луне Сатурна Энцеладе, могли доставить углерод на поверхность. Однако данные, полученные с помощью Уэбба, не подтвердили наличие шлейфов в исследуемой области.

Сделанное открытие позволяет предположить, что обнаруженный углерод, скорее всего, происходил из внутреннего океана Европы. Этот вывод опровергает прежние предположения и подчеркивает важность изучения химического состава Европы для понимания ее потенциальной обитаемости.