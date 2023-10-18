Эколог назвал последствия выброса пепла камчатским вулканом Безымянный

Пинаев подчеркнул, что при значительных количествах пепла возможны не только аллергии и кашель, но и лёгочные болезни. Людям следует носить маски, а также не выпускать на улицу домашних животных.

Разумеется, объём пепла влияет на рост растений и водоёмы: большое количество пепла влияет на толщину ила. Кроме того, активность вулканов опасна для авиасообщений в регионе. К тому же Росавиация присвоила выбросу из вулкана Безымянный красный (максимальный) код опасности по шкале ИКАО.

«Говоря о влиянии частиц пепла на здоровье и жизнедеятельность живых организмов, конечно, затрагиваем вопросы дыхания — могут быть не только кашель и аллергические реакции, но при значительных количествах даже легочные заболевания. Людям следует использовать маски и респираторы и оставаться в помещениях. Домашних животных также не следует выпускать на улицу в период активного пеплопада», — объяснил Пинаев.