Наука и технологии
18:20, 18 октября 2023
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Эколог назвал последствия выброса пепла камчатским вулканом Безымянный

Это опасно и для людей, и для экологии

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев объяснил, какие могут быть последствия осадков пепла, выброшенного вулканом Безымянный в Усть-Камчатском районе Камчатского края.

Эколог назвал последствия выброса пепла камчатским вулканом Безымянный

© Wikimedia Commons / Игорь Шпиленок

Пинаев подчеркнул, что при значительных количествах пепла возможны не только аллергии и кашель, но и лёгочные болезни. Людям следует носить маски, а также не выпускать на улицу домашних животных.

Разумеется, объём пепла влияет на рост растений и водоёмы: большое количество пепла влияет на толщину ила. Кроме того, активность вулканов опасна для авиасообщений в регионе. К тому же Росавиация присвоила выбросу из вулкана Безымянный красный (максимальный) код опасности по шкале ИКАО.

«Говоря о влиянии частиц пепла на здоровье и жизнедеятельность живых организмов, конечно, затрагиваем вопросы дыхания — могут быть не только кашель и аллергические реакции, но при значительных количествах даже легочные заболевания. Людям следует использовать маски и респираторы и оставаться в помещениях. Домашних животных также не следует выпускать на улицу в период активного пеплопада», — объяснил Пинаев.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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