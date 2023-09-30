Эксперт объяснил, почему Москва и другие города до сих пор не готовы к наводнениям

Города, характеризующиеся наличием непроницаемых поверхностей, таких как дороги и крыши, усугубляют ситуацию с наводнениями, поскольку воде некуда деваться. Инфраструктура, особенно дренажные системы, зачастую недостаточно продумана и устарела. В результате наводнения происходят даже в тех местах, которые ранее считались безопасными. Эта проблема усугубляется быстрым развитием городов.

Хотя изменение климата играет определенную роль в увеличении количества осадков, развитие человеческого потенциала опережает возможности инфраструктуры. В городах, устойчивых к наводнениям, основное внимание должно уделяться предотвращению, приспособлению, сопротивлению и коммуникации. Избежание предполагает строительство более высоких зданий и сохранение экологической инфраструктуры, например, водно-болотных угодий. Сопротивление включает в себя строительство барьеров и дамб, но не является основным решением.

Устранение диспропорций в уязвимости, которые часто оказываются в пользу богатых слоев населения, требует установления приоритетов защиты социально уязвимых групп населения в зависимости от уровня доходов, возраста и образования, считает эксперт.