Наука и технологии
17:32, 20 сентября 2023
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Эксперты: антарктический морской лед на «умопомрачительном» низком уровне

Нужно что-то с этим делать

Согласно спутниковым данным, уровень морского льда в Антарктиде достиг тревожного минимума, установив новый рекорд для региона, который раньше считался устойчивым к глобальному потеплению.

Эксперты: антарктический морской лед на «умопомрачительном» низком уровне

© Ferra.expert

Резкое сокращение площади морского льда (менее 17 млн. кв. км) на 1,5 млн. кв. км меньше, чем в среднем за сентябрь, и значительно ниже предыдущих зимних рекордов. Эксперты предупреждают о далеко идущих последствиях, поскольку огромные ледяные просторы Антарктиды играют важнейшую роль в регулировании температуры на планете, отражая солнечный свет и охлаждая близлежащие воды. Без этого охлаждающего эффекта Антарктида может стать источником тепла, что нарушит глобальное регулирование температуры.

Потеря морского льда также приводит к появлению темных участков океана, которые поглощают тепло и усиливают эффект ледяного альбедо, что может привести к значительному увеличению тепла на планете. Ученые продолжают выяснять причины рекордно низкого уровня морского льда, но подчеркивают серьезность ситуации.

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