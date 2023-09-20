Эксперты: антарктический морской лед на «умопомрачительном» низком уровне

Резкое сокращение площади морского льда (менее 17 млн. кв. км) на 1,5 млн. кв. км меньше, чем в среднем за сентябрь, и значительно ниже предыдущих зимних рекордов. Эксперты предупреждают о далеко идущих последствиях, поскольку огромные ледяные просторы Антарктиды играют важнейшую роль в регулировании температуры на планете, отражая солнечный свет и охлаждая близлежащие воды. Без этого охлаждающего эффекта Антарктида может стать источником тепла, что нарушит глобальное регулирование температуры.

Потеря морского льда также приводит к появлению темных участков океана, которые поглощают тепло и усиливают эффект ледяного альбедо, что может привести к значительному увеличению тепла на планете. Ученые продолжают выяснять причины рекордно низкого уровня морского льда, но подчеркивают серьезность ситуации.