Эти растения пережили эпоху вымирания динозавров. И их изучили в 2023 г.

Несмотря на потерю некоторых видов, это событие в конечном итоге помогло цветковым растениям стать доминирующим видом растений на Земле.

Мело-палеогеновое вымирание, вызванное ударом астероида, привело к исчезновению около 75% всех видов, включая динозавров. Влияние этого события на цветковые растения оставалось неясным из-за скудости растительных окаменелостей.

Чтобы понять, как они выжили, исследователи проанализировали последовательности ДНК около 73 000 ныне живущих видов цветковых растений. Для оценки темпов вымирания в течение геологического времени были применены сложные статистические методы.

В то время как отдельные виды исчезали, родословные растений, такие как семейства и порядки, сохранялись и процветали. Сегодня из примерно 400 тыс видов растений около 300 тыс являются цветковыми.

Данное исследование позволяет предположить, что большинство семейств цветковых растений существовало до события K-Pg, что подчеркивает их удивительную адаптивность и способность выживать и доминировать в экосистемах, что в конечном итоге делает их необходимыми для жизни на Земле сегодня.