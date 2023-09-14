Эти растения пережили эпоху вымирания динозавров. И их изучили в 2023 г.Вы их знаете
Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Бата и Национального автономного университета Мексики, показало, что цветковые растения, известные также как ангиоспермы, удивительным образом пережили массовое вымирание, уничтожившее динозавров 66 млн. лет назад.
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Несмотря на потерю некоторых видов, это событие в конечном итоге помогло цветковым растениям стать доминирующим видом растений на Земле.
Мело-палеогеновое вымирание, вызванное ударом астероида, привело к исчезновению около 75% всех видов, включая динозавров. Влияние этого события на цветковые растения оставалось неясным из-за скудости растительных окаменелостей.
Чтобы понять, как они выжили, исследователи проанализировали последовательности ДНК около 73 000 ныне живущих видов цветковых растений. Для оценки темпов вымирания в течение геологического времени были применены сложные статистические методы.
В то время как отдельные виды исчезали, родословные растений, такие как семейства и порядки, сохранялись и процветали. Сегодня из примерно 400 тыс видов растений около 300 тыс являются цветковыми.
Данное исследование позволяет предположить, что большинство семейств цветковых растений существовало до события K-Pg, что подчеркивает их удивительную адаптивность и способность выживать и доминировать в экосистемах, что в конечном итоге делает их необходимыми для жизни на Земле сегодня.