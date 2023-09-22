Это паразитическое растение заставляет хозяев врастать в него

Исследователи сравнили геномы Balanophora и Sapria, другого экстремального растения-паразита, и обнаружили, что оба растения потеряли значительную часть своего генома - 28% у Balanophora и 38% у Sapria. Среди них были гены, связанные с фотосинтезом, развитием корней, поглощением азота и регуляцией цветения. Удивительно, но гены, связанные с синтезом растительного гормона абсцизовой кислоты (ABA), были утрачены, однако в стеблях Balanophora было зафиксировано накопление ABA. Исследователи полагают, что такая потеря генов была выгодной и позволила им синхронизироваться с растениями-хозяевами.