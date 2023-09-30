Наука и технологии
21:07, 30 сентября 2023
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Европа запустит электрический дирижабль вокруг света на 20 дней

Работающего на солнечной энергии

Французская компания Euro Airship запустит в кругосветное путешествие дирижабль Solar Airship One. Особенность агрегата — нулевой выброс углерода.

Европа запустит электрический дирижабль вокруг света на 20 дней

© Euro Airship

Мировое «турне» дирижабля запланировано на 2026 год. Solar Airship One облетит экватор на высоте 6 тысяч метров. В течение 20 дней дирижабль должен будет преодолеть 40 тысяч км. Средняя скорость Solar Airship One — около 83 км/ч.

Для путешествия управляемый аэростат выбран неслучайно: дирижабль может останавливаться и стартовать почти в любой точке, причём без оборудованной взлётно-посадочной полосы.

Длина поверхности аэростата — 151 метр, порядка 4800 квадратных метров будет покрыто специальной солнечной плёнкой — системой панелей. Панели нужны, чтобы в течение полёта обеспечивать работу электрических двигателей. Днём панели будут не только давать энергию силовым установкам, но и накапливать для работы двигателей ночью.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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