Европа запустит электрический дирижабль вокруг света на 20 дней

Мировое «турне» дирижабля запланировано на 2026 год. Solar Airship One облетит экватор на высоте 6 тысяч метров. В течение 20 дней дирижабль должен будет преодолеть 40 тысяч км. Средняя скорость Solar Airship One — около 83 км/ч.

Для путешествия управляемый аэростат выбран неслучайно: дирижабль может останавливаться и стартовать почти в любой точке, причём без оборудованной взлётно-посадочной полосы.

Длина поверхности аэростата — 151 метр, порядка 4800 квадратных метров будет покрыто специальной солнечной плёнкой — системой панелей. Панели нужны, чтобы в течение полёта обеспечивать работу электрических двигателей. Днём панели будут не только давать энергию силовым установкам, но и накапливать для работы двигателей ночью.