Европейские учёные обнаружили крупную утечку метана в самом глубоком месте Балтийского моря

По словам одного из исследователей, он никогда не видел столь крупной утечки со дна моря. Ранее фиксировались небольшие выбросы из неглубоких прибрежных участков. Как отмечается, выброс метана произошёл на площади около 20 квадратных километров.

«Мы знаем, что газ метан может пузырями выходить из неглубоких прибрежных участков дна в Балтийском море, но я никогда не видел такого интенсивного выхода пузырей и совершенно точно не из такого глубокого участка», — сообщил доцент Стокгольмского университета Кристиан Станне.