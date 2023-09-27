Наука и технологии
21:41, 27 сентября 2023
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Европейские учёные рассказали о четырёх взрывах на «Северных потоках»

Хотя говорили только о двух

Учёные из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar сообщили, что на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году произошло не два, а четыре взрыва.

Европейские учёные рассказали о четырёх взрывах на «Северных потоках»
© Zdf.de

Специалисты не исключили ещё большее количество взрывов. По информации, между первым взрывом на «Северном потоке-2», произошедшим в 02:03:24 по местному времени, и вторым было зафиксировано значительное количество времени: второй произошёл на «Северном потоке» в 19:03:50 по местному времени. При этом третий взрыв произошёл всего через 7 секунд после второго. Ещё через 10 секунд произошёл четвёртый. На каком именно газопроводе, не уточняется.

Учёные также зафиксировали, что второй и третий взрывы произошли на расстоянии всего 220 метров друг от друга. А четвёртый взрыв произошёл на расстоянии нескольких километров от места второго взрыва.

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