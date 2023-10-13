FeetThrough помогает людям ходить, бья их током

Система состоит из тонких гибких массивов из 60 электродов, которые можно наклеивать непосредственно на кожу, вставлять в носки или стельки для обуви. Через легкие электрические разряды пользователь может ощущать закономерности, например, стрелки поворота налево или направо, и при этом чувствовать поверхность, по которой он идет. В ходе испытаний было установлено, что система FeetThrough лучше распознает физические и виртуальные формы по сравнению с вибротактильной стимуляцией.

Ударные волны откалиброваны для удобства и отличаются от обычных прикосновений, что позволяет пользователям легко отличать навигационные подсказки от обратной связи с местностью.