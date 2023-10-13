FeetThrough помогает людям ходить, бья их током

FeetThrough помогает людям ходить, бья их токомА можно не надо?
Исследователи из Чикагского университета разрабатывают новую навигационную систему FeetThrough, которая подает слабые электрические разряды на подошвы ног пользователя для его ориентации. В отличие от традиционных навигационных систем, использующих вибрирующие актуаторы, эта электротактильная система не мешает пользователю чувствовать местность, что очень важно для сохранения равновесия.
Система состоит из тонких гибких массивов из 60 электродов, которые можно наклеивать непосредственно на кожу, вставлять в носки или стельки для обуви. Через легкие электрические разряды пользователь может ощущать закономерности, например, стрелки поворота налево или направо, и при этом чувствовать поверхность, по которой он идет. В ходе испытаний было установлено, что система FeetThrough лучше распознает физические и виртуальные формы по сравнению с вибротактильной стимуляцией.
Ударные волны откалиброваны для удобства и отличаются от обычных прикосновений, что позволяет пользователям легко отличать навигационные подсказки от обратной связи с местностью.