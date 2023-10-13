Наука и технологии
20:52, 13 октября 2023
1 мин.

FeetThrough помогает людям ходить, бья их током

А можно не надо?

Исследователи из Чикагского университета разрабатывают новую навигационную систему FeetThrough, которая подает слабые электрические разряды на подошвы ног пользователя для его ориентации. В отличие от традиционных навигационных систем, использующих вибрирующие актуаторы, эта электротактильная система не мешает пользователю чувствовать местность, что очень важно для сохранения равновесия.

FeetThrough помогает людям ходить, бья их током
© University of Chicago Human Computer Integration Lab

Система состоит из тонких гибких массивов из 60 электродов, которые можно наклеивать непосредственно на кожу, вставлять в носки или стельки для обуви. Через легкие электрические разряды пользователь может ощущать закономерности, например, стрелки поворота налево или направо, и при этом чувствовать поверхность, по которой он идет. В ходе испытаний было установлено, что система FeetThrough лучше распознает физические и виртуальные формы по сравнению с вибротактильной стимуляцией.

Ударные волны откалиброваны для удобства и отличаются от обычных прикосновений, что позволяет пользователям легко отличать навигационные подсказки от обратной связи с местностью.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.