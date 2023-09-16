Наука и технологии
20:36, 16 сентября 2023
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Фермеры начали готовиться к глобальному потеплению выращиванием коров-мутантов

Такие животные лучше переносят жару и дают больше молока

Стало известно, что по всему миру набирает популярность генная модификация коров, благодаря которой фермеры готовятся к глобальному потеплению.

Фермеры начали готовиться к глобальному потеплению выращиванием коров-мутантов
© Pexels.com

Так, фермер из Пуэрто-Рико Рафаэль Лопес-Лопес рассказал, что уже десятилетиями вводит своим коровам специальный ген, защищающий животных от жары. Коровы-мутанты имеют более короткую шерсть, у них более мощные сальные железы и повышенное потоотделение.

Это помогает избегать использования затратных средств охлаждения в условиях растущей жары: промышленных вентиляторов, систем распыления воды и т.п. У ГМ-коров сильное потомство, они дают больше молока и меньше болеют, потому что на них меньше воздействует потепление. По сравнению с обычным скотом мутанты выигрывают на фоне текущих климатических изменений.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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