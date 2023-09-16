Фермеры начали готовиться к глобальному потеплению выращиванием коров-мутантов

Фермеры начали готовиться к глобальному потеплению выращиванием коров-мутантовТакие животные лучше переносят жару и дают больше молока
Стало известно, что по всему миру набирает популярность генная модификация коров, благодаря которой фермеры готовятся к глобальному потеплению.
Так, фермер из Пуэрто-Рико Рафаэль Лопес-Лопес рассказал, что уже десятилетиями вводит своим коровам специальный ген, защищающий животных от жары. Коровы-мутанты имеют более короткую шерсть, у них более мощные сальные железы и повышенное потоотделение.
Это помогает избегать использования затратных средств охлаждения в условиях растущей жары: промышленных вентиляторов, систем распыления воды и т.п. У ГМ-коров сильное потомство, они дают больше молока и меньше болеют, потому что на них меньше воздействует потепление. По сравнению с обычным скотом мутанты выигрывают на фоне текущих климатических изменений.