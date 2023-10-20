Ген долголетия у собак оказался связан с геном рака человека

Вместо того чтобы сосредоточиться на генах, связанных с раком, в исследовании изучались генетические факторы, ассоциирующиеся с продолжительностью жизни. Исследователи выявили ген HER4, входящий в то же семейство генов, что и HER2, который, как известно, способствует быстрому росту раковых клеток у человека.

В исследовании приняли участие более 300 золотистых ретриверов. Сравнивая ДНК собак, проживших более 14 лет, и тех, кто умер в возрасте до 12 лет, ученые обнаружили, что некоторые варианты гена HER4 связаны с большей продолжительностью жизни. Собаки с такими вариантами прожили в среднем 13,5 лет по сравнению с 11,6 годами у собак без таких вариантов.

Оказалось, что этот вариант гена особенно сильно влияет на организм собак женского пола и может взаимодействовать с такими гормонами, как эстроген, а также играть роль в переработке токсинов окружающей среды. Поскольку у собак развиваются те же виды рака, что и у людей, это открытие имеет потенциальное значение для здоровья человека, поскольку может дать представление о профилактике и лечении рака.