Наука и технологии
22:49, 23 сентября 2023
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Глава Роспотребнадзора оценила уровень заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость умеренная

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации в стране по ОРВИ. По словам Поповой, заболеваемость умеренная.

Глава Роспотребнадзора оценила уровень заболеваемости ОРВИ
© Rospotrebnadzor.ru

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в 2023 году количество заболевших составляет 800 тысяч человек в неделю. Это на 30% меньше, чем в прошлом году.

«В этом году заболеваемость ниже. Она начала подниматься на второй неделе сентября. За прошедшие 2 недели подъёма достигла уровня - порядка 800 тысяч заболевших в неделю, это на 30% меньше, чем, например, в такую же третью неделю сентября, чем в прошлом году», — сказала Анна Попова.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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