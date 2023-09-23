Глава Роспотребнадзора оценила уровень заболеваемости ОРВИ

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в 2023 году количество заболевших составляет 800 тысяч человек в неделю. Это на 30% меньше, чем в прошлом году.

«В этом году заболеваемость ниже. Она начала подниматься на второй неделе сентября. За прошедшие 2 недели подъёма достигла уровня - порядка 800 тысяч заболевших в неделю, это на 30% меньше, чем, например, в такую же третью неделю сентября, чем в прошлом году», — сказала Анна Попова.