Глава Роспотребнадзора оценила уровень заболеваемости ОРВИ

22:49, 23 сентября 2023
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Глава Роспотребнадзора оценила уровень заболеваемости ОРВИЗаболеваемость умеренная
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации в стране по ОРВИ. По словам Поповой, заболеваемость умеренная.
Глава Роспотребнадзора сообщила, что в 2023 году количество заболевших составляет 800 тысяч человек в неделю. Это на 30% меньше, чем в прошлом году.
«В этом году заболеваемость ниже. Она начала подниматься на второй неделе сентября. За прошедшие 2 недели подъёма достигла уровня - порядка 800 тысяч заболевших в неделю, это на 30% меньше, чем, например, в такую же третью неделю сентября, чем в прошлом году», — сказала Анна Попова.