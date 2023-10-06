Главное — не перепутать со скамейкой: создан переносной костёр Howl R4

Главное — не перепутать со скамейкой: создан переносной костёр Howl R4Работает на газу
Howl Campfires создала портативный пропановый костер, который обеспечивает тепло и атмосферу дровяного аналога без лишних хлопот.
Howl R4 генерирует эквивалент уровню тепла дровяного костра, и выпускает тепло через лучистые трубки, достигающие температуры 650°C.
Традиционные пропановые камины часто создают лишь горячий воздух, который поднимается и рассеивается, в то время как в Howl R4 используется запатентованная технология BarCoals, которая создает всенаправленное тепловое излучение, подобное раскаленным углям дровяного камина. Это обеспечивает эффективное тепло при проведении мероприятий на открытом воздухе. R4 также оснащен горелкой A-Flame для создания огня, ветровым стеклом для ветреных условий и отражателями с зеркальным покрытием.
Его цена 1299 долларов.