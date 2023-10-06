Наука и технологии
17:28, 06 октября 2023
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Главное — не перепутать со скамейкой: создан переносной костёр Howl R4

Работает на газу

Howl Campfires создала портативный пропановый костер, который обеспечивает тепло и атмосферу дровяного аналога без лишних хлопот.

Главное — не перепутать со скамейкой: создан переносной костёр Howl R4
© Howl Campfires

Howl R4 генерирует эквивалент уровню тепла дровяного костра, и выпускает тепло через лучистые трубки, достигающие температуры 650°C.

Главное — не перепутать со скамейкой: создан переносной костёр Howl R4
© Howl Campfires

Традиционные пропановые камины часто создают лишь горячий воздух, который поднимается и рассеивается, в то время как в Howl R4 используется запатентованная технология BarCoals, которая создает всенаправленное тепловое излучение, подобное раскаленным углям дровяного камина. Это обеспечивает эффективное тепло при проведении мероприятий на открытом воздухе. R4 также оснащен горелкой A-Flame для создания огня, ветровым стеклом для ветреных условий и отражателями с зеркальным покрытием.

Его цена 1299 долларов.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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