Наука и технологии
12:48, 03 октября 2023
1 мин.

Главной причиной крушения «Луны-25» стал избыток команд на разные задачи

Это предварительное заключение Роскосмоса

Роскосмос назвал главную причину сбоя на межпланетной станции «Луна-25», в результате которой аппарат врезался в спутник Земли. После предварительного анализа специалисты госкорпорации пришли к выводу, что причина заключается в слишком длительном тормозном импульсе, на который повлияла ошибка в программном обеспечении.

Главной причиной крушения «Луны-25» стал избыток команд на разные задачи

© Роскосмос

Причиной столь длинного торможения стало невключение блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей лунный). И у этого была своя причина: в один массив данных с задачами для бортового комплекса управления попали команды с разными приоритетами на исполнение, включая нулевые.

«В связи с этим в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л», — сказано в предварительном заключении Роскосмоса.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.