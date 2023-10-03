Главной причиной крушения «Луны-25» стал избыток команд на разные задачи

Причиной столь длинного торможения стало невключение блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей лунный). И у этого была своя причина: в один массив данных с задачами для бортового комплекса управления попали команды с разными приоритетами на исполнение, включая нулевые.

«В связи с этим в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л», — сказано в предварительном заключении Роскосмоса.