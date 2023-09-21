Гравитация Марса рассказала больше о древнем океане планеты

Гравитация Марса рассказала больше о древнем океане планетыГде использованный метод может использоваться
Новый метод анализа гравитационных сил Марса позволил подтвердить гипотезу о том, что на планете когда-то существовал обширный северный океан. В этом исследовании, проведенном под руководством Ярослава Клокочника, заслуженного профессора Астрономического института Чешской академии наук, для углубления понимания Марса использовались гравитационные аспекты, полученные в результате измерений гравитационных аномалий.
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В отличие от предыдущих подходов, в данном методе данные о гравитационных аномалиях сочетаются с топографической информацией, полученной с космического аппарата НАСА Mars Global Surveyor, что позволило получить комплексное представление о геологических характеристиках планеты.
Данный подход может быть использован в различных областях, включая геологию, геофизику, гидрологию и гляциологию. В прошлом с его помощью были определены береговые линии древних озер на севере Африки и проведено сравнение особенностей Земли и Венеры.