Гравитация Марса рассказала больше о древнем океане планеты

В отличие от предыдущих подходов, в данном методе данные о гравитационных аномалиях сочетаются с топографической информацией, полученной с космического аппарата НАСА Mars Global Surveyor, что позволило получить комплексное представление о геологических характеристиках планеты.

Данный подход может быть использован в различных областях, включая геологию, геофизику, гидрологию и гляциологию. В прошлом с его помощью были определены береговые линии древних озер на севере Африки и проведено сравнение особенностей Земли и Венеры.