Наука и технологии
17:58, 21 сентября 2023
1 мин.

Гравитация Марса рассказала больше о древнем океане планеты

Где использованный метод может использоваться

Новый метод анализа гравитационных сил Марса позволил подтвердить гипотезу о том, что на планете когда-то существовал обширный северный океан. В этом исследовании, проведенном под руководством Ярослава Клокочника, заслуженного профессора Астрономического института Чешской академии наук, для углубления понимания Марса использовались гравитационные аспекты, полученные в результате измерений гравитационных аномалий.

Гравитация Марса рассказала больше о древнем океане планеты

© Stable Diffusion

В отличие от предыдущих подходов, в данном методе данные о гравитационных аномалиях сочетаются с топографической информацией, полученной с космического аппарата НАСА Mars Global Surveyor, что позволило получить комплексное представление о геологических характеристиках планеты.

Данный подход может быть использован в различных областях, включая геологию, геофизику, гидрологию и гляциологию. В прошлом с его помощью были определены береговые линии древних озер на севере Африки и проведено сравнение особенностей Земли и Венеры.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.