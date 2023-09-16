Грузовой космический корабль для лунной программы США получит двигатели, которые уже использовались

Все двигатели имеют индивидуальный номер: E2059, E2047, E2062 и E2063. Два из них — E2062 и E2063 — раньше никогда не использовались, а E2059 и E2047 уже применялись: E2059 — для реализации полётов Space Shuttle, E2047 при полётах различных кораблей, всего 15 раз.

Ракета будет летать вокруг Луны без в течение 10 дней без прилунения. Полёт тестовый, но пилотируемый, поэтому во время подготовки к проекту предъявляются самые строгие требования безопасности. Работы проходят под строгим контролем соблюдения всех протоколов и проверку по чек-листам.