Наука и технологии
12:18, 16 сентября 2023
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Грузовой космический корабль для лунной программы США получит двигатели, которые уже использовались

И два новых

NASA продвигается в реализации лунной программы Artemis, в рамках которой на самый грузоподъёмный ракетоноситель в мире Space Launch System установили первый из четырёх двигателей. Для этой ракеты используются те же основные двигатели и топливные ускорители, что и в многоразовой системе Space Shuttle.

Грузовой космический корабль для лунной программы США получит двигатели, которые уже использовались

© NASA

Все двигатели имеют индивидуальный номер: E2059, E2047, E2062 и E2063. Два из них — E2062 и E2063 — раньше никогда не использовались, а E2059 и E2047 уже применялись: E2059 — для реализации полётов Space Shuttle, E2047 при полётах различных кораблей, всего 15 раз.

Ракета будет летать вокруг Луны без в течение 10 дней без прилунения. Полёт тестовый, но пилотируемый, поэтому во время подготовки к проекту предъявляются самые строгие требования безопасности. Работы проходят под строгим контролем соблюдения всех протоколов и проверку по чек-листам.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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