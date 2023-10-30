Наука и технологии
03:00, 30 октября 2023
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Игрушки для богатых: миллиардер показал свой посадочный лунный модуль

Глава NASA оценил

Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, представила главе NASA макет посадочного аппарата Blue Moon, который отправится на Луну в ближайшие три года в качестве предвестника высадки человека на более крупном аппарате, возможно, к концу десятилетия.

Игрушки для богатых: миллиардер показал свой посадочный лунный модуль
© NASA

Blue Moon Mark 1 предназначен для транспортировки до 3 тонн груза по поверхности Луны. Blue Origin планирует создать более мощный вариант Mark 2 для полетов на Луну с экипажем в рамках программы NASA Artemis. агентство заключило контракт с Blue Origin в качестве одного из двух поставщиков пилотируемых лунных кораблей, вторым является компания SpaceX.

Старший вице-президент компании Blue Origin по лунному транспорту Джон Кулурис (John Couluris) отметил, что компания стремится обеспечить глобальные посадки на Луну, как днем, так и ночью, а также точность посадки с помощью таких технологий, как LIDAR.

Посадочный модуль использует водородное топливо и планирует перейти на регенеративные топливные элементы, чтобы использовать, например, лунный лед для производства водорода и жидкого кислорода.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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