Игрушки для богатых: миллиардер показал свой посадочный лунный модуль

Blue Moon Mark 1 предназначен для транспортировки до 3 тонн груза по поверхности Луны. Blue Origin планирует создать более мощный вариант Mark 2 для полетов на Луну с экипажем в рамках программы NASA Artemis. агентство заключило контракт с Blue Origin в качестве одного из двух поставщиков пилотируемых лунных кораблей, вторым является компания SpaceX.

Старший вице-президент компании Blue Origin по лунному транспорту Джон Кулурис (John Couluris) отметил, что компания стремится обеспечить глобальные посадки на Луну, как днем, так и ночью, а также точность посадки с помощью таких технологий, как LIDAR.

Посадочный модуль использует водородное топливо и планирует перейти на регенеративные топливные элементы, чтобы использовать, например, лунный лед для производства водорода и жидкого кислорода.