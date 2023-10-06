Илон Маск назвал примерный срок отправки первой миссии на Марс

Речь идёт о пробной посадке на Красную планету, но без экипажа. По мнению Маска, чтобы подготовиться к отправке колонистов, сначала нужно создать на Марсе автономно действующую станцию. Это потребует отправки миллионов тонн грузов ресурсов и оборудования.

«Три-четыре года. Думаю, что в ближайшие четыре года реально провести пробную посадку без экипажа на поверхность Марса», — предположил Маск.