Наука и технологии
19:22, 06 октября 2023
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Илон Маск назвал примерный срок отправки первой миссии на Марс

И предложил создать там автономную станцию

Илон Маск, дистанционно выступая на сессии 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку заявил, что многоразовый сверхтяжёлый космический корабль Starship может быть отправлен на Марс уже через 3-4 года.

Илон Маск назвал примерный срок отправки первой миссии на Марс
© Pexels.com

Речь идёт о пробной посадке на Красную планету, но без экипажа. По мнению Маска, чтобы подготовиться к отправке колонистов, сначала нужно создать на Марсе автономно действующую станцию. Это потребует отправки миллионов тонн грузов ресурсов и оборудования.

«Три-четыре года. Думаю, что в ближайшие четыре года реально провести пробную посадку без экипажа на поверхность Марса», — предположил Маск.

Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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