Илон Маск назвал способ запустить Starship снова без взрыва и аварий

15:09, 06 октября 2023
1 мин.
Илон Маск назвал способ запустить Starship снова без взрыва и аварийВозможно, это поможет выйти на орбиту
Илон Маск, выступая на ежегодной конференции Международной федерации астронавтики заявил, что SpaceX при повторном испытательном запуске корабля Starship применит «горячую схему» запуска двигателей.
Предыдущий запуск закончился взрывом, что на некоторое время остудило пыл Маска в прогнозировании быстрого достижения Марса: ключевым элементом этой миссии является Starship. Теперь компания попробует запустить двигатели корабля до отстыковки от первой ступени. При этом такая «схема» — наиболее рискованна, о чём Маск и сообщил в ходе конференции.
«Это первый раз, когда мы делаем это, и это, безусловно, самая рискованная часть второго полёта», — заявил Маск.