Илон Маск назвал способ запустить Starship снова без взрыва и аварий

Предыдущий запуск закончился взрывом, что на некоторое время остудило пыл Маска в прогнозировании быстрого достижения Марса: ключевым элементом этой миссии является Starship. Теперь компания попробует запустить двигатели корабля до отстыковки от первой ступени. При этом такая «схема» — наиболее рискованна, о чём Маск и сообщил в ходе конференции.

«Это первый раз, когда мы делаем это, и это, безусловно, самая рискованная часть второго полёта», — заявил Маск.