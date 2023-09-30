Илон Маск выразил надежду, что на Марсе через 15 лет появится «процветающая база»

Маск вспомнил, что 29 сентября 2008 года, 15 лет назад, компания запустила двухступенчатую лёгкую ракету-носитель Falcon 1 с полезной нагрузкой на борту. К своему посту он прикрепил сообщение SpaceX на эту тему.

«Будем надеяться, что через 15 лет на Марсе появится процветающая база!» — написал Маск на своей странице.