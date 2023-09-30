21:11, 30 сентября 2023
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Илон Маск выразил надежду, что на Марсе через 15 лет появится «процветающая база»И вспомнил достижение SpaceX
Илон Маск в соцсети Х вспомнил об одном из достижений своей компании SpaceX и прокомментировал его словами о надежде на появление на Марсе «процветающей базы».
Маск вспомнил, что 29 сентября 2008 года, 15 лет назад, компания запустила двухступенчатую лёгкую ракету-носитель Falcon 1 с полезной нагрузкой на борту. К своему посту он прикрепил сообщение SpaceX на эту тему.
«Будем надеяться, что через 15 лет на Марсе появится процветающая база!» — написал Маск на своей странице.