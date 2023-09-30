Наука и технологии
21:11, 30 сентября 2023
1 мин.

Илон Маск выразил надежду, что на Марсе через 15 лет появится «процветающая база»

И вспомнил достижение SpaceX

Илон Маск в соцсети Х вспомнил об одном из достижений своей компании SpaceX и прокомментировал его словами о надежде на появление на Марсе «процветающей базы».

Илон Маск выразил надежду, что на Марсе через 15 лет появится «процветающая база»
© Pexels.com

Маск вспомнил, что 29 сентября 2008 года, 15 лет назад, компания запустила двухступенчатую лёгкую ракету-носитель Falcon 1 с полезной нагрузкой на борту. К своему посту он прикрепил сообщение SpaceX на эту тему.

«Будем надеяться, что через 15 лет на Марсе появится процветающая база!» — написал Маск на своей странице.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.