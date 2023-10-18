Имитация липкой птичьей слюны помогла создать целлюлозный гель

Имитация липкой птичьей слюны помогла создать целлюлозный гельНастоящая слюна помогает строить гнезда
Исследователи из Университета штата Северная Каролина разработали нетоксичный метод получения целлюлозных гелей, вдохновленный процессом создания гнезд мелкими птицами. Этот процесс, включающий циклы замораживания-оттаивания, прост и экономически эффективен и позволяет создавать целлюлозные гели для различных применений, включая системы доставки лекарственных препаратов по времени.
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Целлюлоза - идеальный материал для создания гидрогелей, используемых в таких областях, как лечение ран и контактные линзы. Традиционные методы создания гидрогелей на основе целлюлозы часто связаны с использованием токсичных растворителей.
Подражая тому, как мелкие птицы используют слюну для скрепления веток в гнездах, исследователи растворили водорастворимую целлюлозу - карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) - в растворе кислоты. Затем они добавили порошкообразное целлюлозное волокно, подвергли его многократным циклам замораживания-оттаивания и получили целлюлозные гели. Этот процесс представляет собой экологически чистую альтернативу переработке нерастворимых целлюлозных материалов и может быть применен к другим лигнинсодержащим растительным волокнам, например бамбуку.