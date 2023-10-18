Имитация липкой птичьей слюны помогла создать целлюлозный гель

Целлюлоза - идеальный материал для создания гидрогелей, используемых в таких областях, как лечение ран и контактные линзы. Традиционные методы создания гидрогелей на основе целлюлозы часто связаны с использованием токсичных растворителей.

Подражая тому, как мелкие птицы используют слюну для скрепления веток в гнездах, исследователи растворили водорастворимую целлюлозу - карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) - в растворе кислоты. Затем они добавили порошкообразное целлюлозное волокно, подвергли его многократным циклам замораживания-оттаивания и получили целлюлозные гели. Этот процесс представляет собой экологически чистую альтернативу переработке нерастворимых целлюлозных материалов и может быть применен к другим лигнинсодержащим растительным волокнам, например бамбуку.