Наука и технологии
17:33, 20 сентября 2023
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Индийский солнечный аппарат начал изучать окружающие Землю частицы

Путь его будет долг

Индийский космический аппарат Aditya-L1, запущенный чуть более двух недель назад, приступил к сбору данных для анализа поведения частиц, окружающих Землю.

Индийский солнечный аппарат начал изучать окружающие Землю частицы

© Ferra.expert

Прибор STEPS (Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer) был включен 10 сентября, когда аппарат находился на расстоянии около 50 000 км от Земли, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO). STEPS состоит из шести датчиков, каждый из которых ведет наблюдение в различных направлениях для измерения сверхтепловых и энергичных ионов и электронов с помощью спектрометров низкоэнергетических и высокоэнергетических частиц.

Полученные данные помогут ученым понять происхождение, ускорение и характеристики солнечного ветра и явлений космической погоды. Этот полет является первой попыткой Индии изучить Солнце и получить представление о космической погоде и ее влиянии на Землю.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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